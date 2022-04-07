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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский наградил 171 военнослужащего

Киев • УНН

 • 174298 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 171 военнослужащего. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.

Зеленский наградил 171 военнослужащего

Цитата

"И перед записью этого вечернего обращения уже традиционно я подписал указы о награждении наших героев государственными наградами Украины. 168 военнослужащих Вооруженных Сил. И трое военнослужащих Главного управления разведки", - сказал он.

Напомним 

Зеленский передал семье погибшего фоторепортера Макса Левина орден "За мужество".

Украинские Национальные Новости

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