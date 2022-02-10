Зеленський може стати нерукостислим у Європі - Колін Стівенс
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський може позбутися підтримки в Європі, якщо не припинить тиск на свободу слова в країні. Про це у публікації провідної газети у справах ЄС "New Europe" заявив президент Брюссельського пресклубу Колін Стівенс, передає УНН.
Деталі
На його думку, боротьба проти опозиції та ЗМІ може зробити Зеленського нерукостислим, оскільки він є гарантом Конституції. Пильну увагу європейської преси на свободу слова в Україні остаточно звернула ситуація, яка відбувається навколо телеканалу "НАШ".
"Для нас принцип свободи слова має вирішальне значення. Практика позасудового закриття ЗМІ неприйнятна в Європі. Якщо який-небудь інформаційний ресурс порушує закон, це необхідно довести в суді. Так як повинні бути юридичні процедури. В іншому випадку виходить, що будь-яке ЗМІ з позицією, з якою уряд не згоден, може бути закрито. Така ситуація може зробити Зеленського нерукостислим, оскільки він є гарантом Конституції. А право на свободу слова — одне з найважливіших прав у будь — якій європейській Конституції", - заявив Стівенс.
Нагадаємо, вчора багато ЗМІ повідомили інсайдерську інформацію з кулуарів офісу Президента, що Володимир Зеленський провів закриту нараду, на якій вказав секретарю РНБО Олексію Данилову знайти всілякі умови або факти, щоб закрити телеканал "НАШ" найближчим часом.
Весь минулий тиждень офіс телеканалу "НАШ" піддавався атакам з боку активістів на чолі з Євгеном Карасем і Сергієм Стерненком. Також варто відзначити, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що РНБО поки не розглядала введення санкцій проти телеканалу НАШ.