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Зеленський хотів підірвати трубопровід “Дружба” - Сійярто

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський хотів підірвати трубопровід "Дружба", яким постачають газ з рф до Угорщини. Дану заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише УНН з посиланням на Twitter держсекретаря Угорщини Золтана Ковача.

Цитата 

“Погроза підірвати нафтопровід "Дружба" до Угорщини не тільки ставить під загрозу постачання нафти в Угорщину, але й загрожує національному суверенітету, тому будь-яка спроба зірвати це є нападом на незалежність і безпеку Угорщини”, - йдеться у повідомленні. 

Доповнення 

Видання Index.hu зазначає, що міністр закордонних справ Угорщини вважає, що Україна стає більш ворожою до його країни. Одні з причин так вважати -  з 1 вересня угорські школи на Закарпатті не зможуть працювати, а угорський банк OTP Україна внесла в перелік міжнародних спонсорів тероризму.

Нагадаємо 

іністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожує не підтримувати транші військової допомоги ЄС Україні і санкції, доки не буде нового рішення по угорському банку ОТР Bank. 

FM Szijjártó: @ZelenskyyUa threatening to detonate the Druzhba oil pipeline to Hungary not only jeopardizes Hungary's oil supply but threatens national sovereignty, therefore any attempt to disrupt it is an attack on Hungary's independence and security. pic.twitter.com/8hQ90Hpraa

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 17, 2023

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