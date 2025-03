Зеленский хотел взорвать трубопровод "Дружба" - Сийярто

Цитата

“Угроза взорвать нефтепровод "Дружба" в Венгрию не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка сорвать это является нападением на независимость и безопасность Венгрии”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Издание Index.hu отмечает, что министр иностранных дел Венгрии считает, что Украина становится более враждебной к его стране. Одни из причин так считать - с 1 сентября венгерские школы на Закарпатье не смогут работать, а венгерский банк OTP Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма.

Напомним

министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает не поддерживать транши военной помощи ЕС Украине и санкции, пока не будет нового решения по венгерскому банку ОТР Bank.

FM Szijjártó: @ZelenskyyUa threatening to detonate the Druzhba oil pipeline to Hungary not only jeopardizes Hungary's oil supply but threatens national sovereignty, therefore any attempt to disrupt it is an attack on Hungary's independence and security. pic.twitter.com/8hQ90Hpraa

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 17, 2023