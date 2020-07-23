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Зеленський: документ про припинення вогню очікує на підпис всіх сторін "нормандської четвірки"

Зеленський: документ про припинення вогню очікує на підпис всіх сторін "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Документ щодо повного всеосяжного припинення вогню з 27 липня мають підписати всі сторони "нормандської четвірки". Про це сказав Президент Володимир Зеленський журналістам під час візиту на Донбас, передає кореспондент УНН.

"Дійсно, багато у нас професіоналів які знаходяться у постійних перемовинах у форматі засідання тристоронньої контактної групи, які зараз домовились до дуже серйозного кроку для всієї нашої країни, до припинення вогню. Цей документ - зараз очікуємо підписання всіх сторін "нормандської групи". Вірю в те що всі сторони підпишуть, Україна, Франція, Німеччина та РФ, і з 27 числа вірю в те що може наступити та мить, коли буде стале припинення вогню", - сказав Президент.

Як повідомляв УНН, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.

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