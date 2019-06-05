Зеленський дав прем'єру Грузії свій номер та назвав його хорошою людиною

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в Брюсселі поспілкувався з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, зокрема, про відносини двох країн, після чого політики обмінялися номерами телефонів. Про це Президент заявив грузинським журналістам в бельгійській столиці, передає УНН.

“Мамука Бахтадзе дуже хороша людина, ми обмінялися номерами телефонів... Ми говорили про наши відносини, Грузії та Україні”, — зазначив Зеленський.

На питання, чи має намір він в найближчому майбутньому відвідати Грузію, президент відповів: “Чому б і ні”.

“Грузія дуже хороша країна. Я був в Грузії один раз”, — додав він.

Слід зауважити, що зустріч Зеленського та Бахтадзе була незапланованою

Як повідомляв УНН, у вівторок, 4 червня в Брюсселі відбулася перша двостороння зустріч Президента Республіки Польща Анджея Дуди та Президента України Володимира Зеленського.

Після зустрічі Зеленський заявив, що Київ і Варшава повинні разом діяти проти “Північного потоку-2”.

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