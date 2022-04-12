Зеленський анонсував звернення до парламенту й народу Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що звернеться до парламенту й народу Литовської Республіки. Про це інформує УНН.
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"Говорив про необхідність посилення санкцій проти росії й у зверненні до парламенту та народу Республіки Корея.
Цього тижня продовжу такий формат спілкування з державами-партнерами. Завтра буду звертатися до парламенту й народу Литовської Республіки", - заявив Гарант
Додамо
Учора в Україні з візитом перебувала Премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Володимир Зеленський подякував їй за підтримку, як і всьому литовському народу.
Нагадаємо
Як писав УНН, 9 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав з візитом Києв.
Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки і відновлення України після війни. Також прем'єр-міністр Великої Британії після зустрічі з Президентом України заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги.