Зеленский анонсировал обращение к парламенту и народу Литвы

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"Говорил о необходимости усиления санкций против россии и в обращении к парламенту и народу Республики Корея.

На этой неделе продолжу такой формат общения с государствами-партнерами. Завтра буду обращаться к парламенту и народу Литовской Республики", - заявил Гарант

Добавим

Вчера в Украине с визитом находился Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Владимир Зеленский поблагодарил ее за поддержку, как и весь литовский народ.

Напомним

Как писал УНН, 9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом Киев.

Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности и восстановления Украины после войны. Также премьер-министр Великобритании после встречи с Президентом Украины заявил о новом пакете финансовой и военной помощи.