Зеленський анонсував створення п'яти медичних містечок по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдання влади створити п’ять медичних містечок по Україні, і це завдання буде виконано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Під час перебування з робочою поїздкою на Донеччині Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті після реконструкції Обласного діагностичного центру з консультативною поліклінікою у місті Слов’янську”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що глава держави оглянув нові кабінети МРТ та КТ, відділення діагностичної ендоскопії та відділення інтервенційної хірургії для проведення лікування протягом однієї доби. У центрі передбачена максимальна комп’ютеризація з використанням медичної інформаційної системи та електронної черги з можливістю бронювання онлайн. Будівлю максимально адаптували до потреб маломобільних груп населення та людей з вадами зору. Загальна вартість будівництва й закупівлі обладнання становить понад 330 млн грн.
Відремонтований центр зможе надавати якісніші діагностичні послуги мешканцям Донеччини. Тут виконуватимуть вузькоспеціалізовані та високотехнологічні дослідження.
Володимир Зеленський під час спілкування з працівниками діагностичного центру зазначив, що наявність висококваліфікованих лікарів і сучасного обладнання — запорука надання якісної медичної допомоги.
“Президенту також презентували план будівництва обласної багатопрофільної лікарні у Краматорську. Вона має стати флагманським медичним проектом з будівництва п’яти медичних містечок по всій країні. Така медустанова у Краматорську зможе забезпечити якісною високоспеціалізованою медичною допомогою понад 2,5 млн мешканців Донеччини, Луганщини та Харківщини”, — додається у повідомленні.
Так, проект передбачає створення у складі лікарні потужного консультативно-діагностичного підрозділу, оснащеного високоточним медичним обладнанням із впровадженням методів експрес-діагностики найбільш поширених хвороб. Консультативне відділення розраховане на 600 відвідувань за зміну. Стаціонарну допомогу планують надавати у найрізноманітніших відділеннях.
Вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд грн, загальний кошторис — 8 млрд грн. Почати спорудження планують у першому кварталі 2021 року за наявності відповідного фінансування.
Глава держави запевнив, що фінансування буде забезпечене.
“У нас є завдання — зробити п’ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо”, — наголосив Володимир Зеленський.
При цьому Президент акцентував увагу на необхідності пошуку й позабюджетних шляхів фінансування для будівництва всього містечка водночас, а не поступово, чергами протягом кількох років.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вчора розпочав робочу поїздку до Донецької області.