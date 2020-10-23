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Зеленский анонсировал создание пяти медицинских городков по Украине

Зеленский анонсировал создание пяти медицинских городков по Украине

Киев  •  УНН

 • 13431 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача власти создать пять медицинских городков по Украине, и эта задача будет выполнена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Во время пребывания с рабочей поездкой в Донецкой области Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии после реконструкции Областного диагностического центра с консультативной поликлиникой в городе Славянске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства осмотрел новые кабинеты МРТ и КТ, отделение диагностической эндоскопии и отделения интервенционной хирургии для проведения лечения в течение суток. В центре предусмотрена максимальная компьютеризация с использованием медицинской информационной системы и электронной очереди с возможностью бронирования онлайн. Здание максимально адаптировали к потребностям маломобильных групп населения и людей с недостатками зрения. Общая стоимость строительства и закупки оборудования составляет более 330 млн грн.

Отремонтированный центр сможет предоставлять качественные диагностические услуги жителям Донбасса. Здесь будут проводить узкоспециализированные и высокотехнологичные исследования.

Владимир Зеленский во время общения с работниками диагностического центра отметил, что наличие высококвалифицированных врачей и современного оборудования - залог предоставления качественной медицинской помощи.

"Президенту также представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске. Она должна стать флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей стране. Такое медучреждение в Краматорске сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донетцкой, Луганской и Харьковской областей ", - добавляется в сообщении.

Так, проект предусматривает создание в составе больницы мощного консультативно-диагностического подразделения, оснащенного высокоточным медицинским оборудованием с использованием методов экспресс-диагностики наиболее распространенных болезней. Консультативное отделение рассчитано на 600 посещений в смену. Стационарную помощь планируют оказывать в самых отделениях.

Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд грн, общая смета - 8 млрд грн. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.

Глава государства заверил, что финансирование будет обеспечено.

"У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем", - подчеркнул Владимир Зеленский.

При этом Президент акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вчера начал рабочую поездку в Донецкую область.

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