Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас

Як повідомили в Офісі, Глава держави ознайомиться зі станом реалізації програми “Велике будівництво” в регіоні.

Також Президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об’єкта та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в нашій державі, зазначено у повідомленні.

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Нагадаємо, 21 жовтня на Донбас вирушили народні депутати з фракції “Слуги народу”.

За інформацією УНН, на участь у поїздці зареєструвались близько 100 народних обранців. Їхня подорож триватиме 2 дні.