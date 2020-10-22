Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як повідомили в Офісі, Глава держави ознайомиться зі станом реалізації програми “Велике будівництво” в регіоні.
Також Президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об’єкта та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту в нашій державі, зазначено у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Слуга народу” про подорож на Донбас: ціль - комунікація з військовими та місцевими жителями
Нагадаємо, 21 жовтня на Донбас вирушили народні депутати з фракції “Слуги народу”.
За інформацією УНН, на участь у поїздці зареєструвались близько 100 народних обранців. Їхня подорож триватиме 2 дні.