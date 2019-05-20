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22 березня, 17:51 • 49849 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 101508 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 86757 перегляди

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22 березня, 14:14 • 88291 перегляди

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22 березня, 11:43 • 68925 перегляди

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22 березня, 04:30 • 97138 перегляди

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Перша леді назвала авторів свого образу на інавгурацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська подякувала українським дизайнерам та стилістам за створення для неї образу на інаугурацію Президента України Володимира Зеленського. Про це вона написала на своєму Instagram-акаунті, передає УНН.

"Хочу подякувати талановитим українським дизайнерам Артему Климчуку та Валерії Гуземі, а також чудовим стилістам Соні Борушко та Тетяні Немченко за створення мого образу в такий важливий день (день інавгурації Зеленського - ред.)", - йдеться у дописі першої леді.

Нагадаємо, що дружина Володимира Зеленського - Олена - на день інавгурації обрала кольором свого вбрання білий, а сам Президент України був вбраний у темно-синій костюм з краваткою в тон.

Також додамо, що у дружини Президента України Володимира Зеленського Олени Зеленської з’явилась офіційна сторінка в Instagram.

Українські Національні Новини

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