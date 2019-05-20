Перша леді назвала авторів свого образу на інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська подякувала українським дизайнерам та стилістам за створення для неї образу на інаугурацію Президента України Володимира Зеленського. Про це вона написала на своєму Instagram-акаунті, передає УНН.
"Хочу подякувати талановитим українським дизайнерам Артему Климчуку та Валерії Гуземі, а також чудовим стилістам Соні Борушко та Тетяні Немченко за створення мого образу в такий важливий день (день інавгурації Зеленського - ред.)", - йдеться у дописі першої леді.
Нагадаємо, що дружина Володимира Зеленського - Олена - на день інавгурації обрала кольором свого вбрання білий, а сам Президент України був вбраний у темно-синій костюм з краваткою в тон.
Також додамо, що у дружини Президента України Володимира Зеленського Олени Зеленської з’явилась офіційна сторінка в Instagram.