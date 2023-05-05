Зеленська і Шмигаль відвідали українських військових, які проходять навчання у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська разом із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем відвідали українських військових, які проходять навчання у Великій Британії. Це відбулось у межах візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з нагоди коронації Короля Чарльза ІІІ, йдеться у повідомленні на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України, передає УНН.
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Перша група українських військових прибула на полігон у Солсбері, один із найбільших у Великій Британії. Вже на полігоні першу леді та Прем’єр-міністра України зустрів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Там вони ознайомилися з ходом підготовки українських військових. Зокрема зазначається, що у Великій Британії українські військовослужбовці проходять, навчання з тактичної медицини та інженерної підтримки, тактики, а також вогневої підготовки.
"Нашим захисникам потрібен весь можливий світовий досвід, бо кожне додаткове знання, кожна навичка – це їхнє збережене життя та здоров’я. А отже, наша перемога", – зазначила Зеленська.
Також на зустрічі Шмигаль і Воллес "скоординували кроки, необхідні для контрнаступу України та подальшого зміцнення обороноздатності нашої держави".
"Систематично рухаємося в цьому напрямі. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці: на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом", – наголосив Шмигаль.
Нагадаємо
Вчора, 4 травня, Олена Зеленська прибула на коронацію Чарльза III до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.