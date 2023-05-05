Зеленская и Шмыгаль посетили украинских военных, которые проходят обучение в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем посетили украинских военных, которые проходят обучение в Великобритании. Это произошло в рамках визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии по случаю коронации Короля Чарльза III, говорится в сообщении на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины, передает УНН.
Детали
Первая группа украинских военных прибыла на полигон в Солсбери, один из крупнейших в Великобритании. Уже на полигоне первую леди и Премьер-министра Украины встретил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Там они ознакомились с ходом подготовки украинских военных. В частности сообщается, что в Великобритании украинские военнослужащие проходят обучение по тактической медицине и инженерной поддержке, тактике, а также огневой подготовке.
"Нашим защитникам нужен весь возможный мировой опыт, потому что каждое дополнительное знание, каждый навык – это их сохраненная жизнь и здоровье. А значит, наша победа", – отметила Зеленская.
Также на встрече Шмыгаль и Уоллес "скоординировали шаги, необходимые для контрнаступления Украины и дальнейшего укрепления обороноспособности нашего государства".
"Систематически движемся в этом направлении. Украинская армия осваивает стандарты НАТО на практике: на поле тренировок от опытных наставников и на поле боя во время борьбы с врагом", – подчеркнул Шмыгаль.
Напомним
Вчера, 4 мая, Елена Зеленская прибыла на коронацию Чарльза III в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.