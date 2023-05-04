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Зустріли теплими обіймами: Олена Зеленська прибула на коронацію Чарльза III

Зустріли теплими обіймами: Олена Зеленська прибула на коронацію Чарльза III

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Розпочався візит першої леді України до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Олена Зеленська відвідала Даунінг-стріт, 10, на запрошення дружини Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Акшати Мурті, яка зустріла її теплими обіймами, пише УНН з посиланням на BBC та команду першої леді України.

Деталі

Під час зустрічі Олена Зеленська подякувала Британії за підтримку України, зокрема за організацію Євробачення спільно з українськими партнерами.

«Неможливість проведення країною-переможцем цього конкурсу має стати ще одним нагадуванням світу про загарбницьку війну Росії проти України», – сказала перша леді.

Пані Зеленська не залишила поза увагою ще одну важливу подію – Конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться цьогоріч у червні в Лондоні.

До зустрічі також приєднався прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

«Впевнена, що Конференція значною мірою прискорить практичну реалізацію заходів з відновлення України. Очікуємо конкретних результатів і рішень. На тлі вагомості надання військової допомоги не менш важливим є питання допомоги цивільному населенню. Відбудова лікарень, шкіл. Лікування поранених. Надання психологічної підтримки», – наголосила Олена Зеленська.

Пані Зеленська запросила Акшаті Мурті на третій Саміт перших леді та джентльменів, який пройде 6 вересня в Києві та буде присвячений темі ментального здоров’я.

Дружина Президента України зазначила, що ця подія посилює роль перших леді та м’якої сили у світі для покращення життя різних країн і народів.

«Ми навчаємо ваших військових, але насправді це ви навчаєте нас. Ми вчимося в України та українців, як бути такими сильними та стійкими», – сказала дружина Сунака.

Додатково

Перша леді України та Акшата Мурті після зустрічі відвідали Британську бібліотеку, яка належить до найбільших бібліотек світу з 1,5 млн відвідуваннями на рік.

Британська бібліотека з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну організовує численні заходи, присвячені українській культурі та літературі, зокрема всесвітні читання української літератури.

Заклад належить до коаліції культурних і неурядових організацій під керівництвом ALIPH для створення центрів зацифрування в Україні з метою допомоги бібліотекам та архівам зацифрувати свої колекції.

Раніше Британська бібліотека була місцем, де відбулася презентація ініційованого першою леді України проєкту «Книжки без кордонів». Для нього було надруковано 16 тис. книжок українською мовою для дітей, які прибувають до Великої Британії.

Пані Зеленська також ознайомилася з українською колекцією Британської бібліотеки та спільно з генеральним директором закладу, сером Ролі Кітінгом, презентувала там «Українську книжкову поличку». Цей проект першої леді із поширення української літератури в бібліотеках світу налічує вже 170 поличок у 37 країнах (близько 44 тис. книжок).

З нагоди відкриття полички Олена Зеленська та дружина Прем’єр-міністра Великої Британії поспілкувалися з українськими дітьми та прочитали уривки із творів сучасного українського письменника Володимира Нікітенка українською та англійською мовами.

«У таких місцях, як це, наочно бачиш, як книжки уособлюють цілі народи, а бібліотеки здатні буквально поєднати країни», – сказала пані Зеленська.

Нагадаємо

Пані Зеленська є однією з іноземних високопосадовців, яких уряд Великобританії запросив на святкування коронації короля Чарльза III цими вихідними.

Також раніше король Чарльз ІІІ та королева-консорт Каміла спільно з Оленою Зеленською та Олександром Ткаченком взяли участь у проголошенні побратимства між бібліотеками України та Великої Британії.

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