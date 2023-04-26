Король Чарльз ІІІ спільно з Оленою Зеленською проголосили побратимство між бібліотеками України та Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Король Чарльз ІІІ та Королева-консорт Каміла спільно з Оленою Зеленською та Олександром Ткаченком взяли участь у проголошенні побратимства між бібліотеками України та Великої Британії. Про це пише УНН з посиланням на заяву першої леді Олени Зеленської.
Цитата
"Разом із Їх Величностями Королем Чарльзом ІІІ та Королевою-Консортом Камілою взяла сьогодні участь у церемонії проголошення побратимства між Центральною бібліотекою Ліверпуля та Одеською науковою бібліотекою імені Михайла Грушевського.
Цей вияв солідарності – значущий для України. Від початку війни ми втратили понад 300 бібліотек. Бібліотеки, як і люди, ризикують через російські атаки щодня.
Але в той же час вони стали і чимось більшим – в особливо тяжкі зимові дні, коли від обстрілів не було світла і тепла, бібліотеки ставали справжніми гуманітарними і волонтерськими хабами, місцем, де можна було бути разом і відчувати тепло в широкому сенсі цього слова", - написала Зеленська.
Деталі
Як зазначається, дружина Президента долучилася до церемонії за допомогою відеозв’язку з Києва разом із міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком.
"Усі ці тяжкі дні книги та культура дають нам не тільки моральну, а й дієву підтримку. Ми захищаємо нашу культуру, а вона підтримує нас. Колись Одеську бібліотеку вже довелося відбудовувати після руйнування – у Другу світову її розбомбили нацисти. Тепер вона допомагає нам вистояти вже у боротьбі з іншим нападником", - додала Олена Зеленська.
Доповнення
Одеська наукова бібліотека імені Михайла Грушевського – одна з найбільших і найстаріших книгозбірень Одеси та півдня України загалом. Точкою відліку її історії є 1875 рік, коли при Одеському товаристві взаємної допомоги прикажчиків-євреїв була створена бібліотека. Фонд книгозбірні налічує понад 1,5 млн примірників, із них 50 тис. – видання іноземними мовами, 30 тис. – рідкісні й цінні видання VIII-XIX ст.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд заборонив перешкоджати роботі комісії Мінкульту в Києво-Печерській лаврі