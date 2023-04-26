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Король Чарльз III совместно с Еленой Зеленской провозгласили побратимство между библиотеками Украины и Великобритании

Король Чарльз III совместно с Еленой Зеленской провозгласили побратимство между библиотеками Украины и Великобритании

Киев • УНН

 • 805247 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Король Чарльз III и Королева-консорт Камила совместно с Еленой Зеленской и Александром Ткаченко приняли участие в провозглашении побратимства между библиотеками Украины и Великобритании. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление первой леди Елены Зеленской.



Цитата

"Вместе с Их Величествами Королем Чарльзом III и Королевой-Консортом Камилой приняла сегодня участие в церемонии провозглашения побратимства между Центральной библиотекой Ливерпуля и Одесской научной библиотекой имени Михаила Грушевского.

Это проявление солидарности – значимо для Украины. С начала войны мы потеряли более 300 библиотек. Библиотеки, как и люди, рискуют из-за российских атак каждый день.

Но в то же время они стали и чем-то большим – в особенно тяжелые зимние дни, когда от обстрелов не было света и тепла, библиотеки становились настоящими гуманитарными и волонтерскими хабами, местом, где можно было быть вместе и чувствовать тепло в широком смысле этого слова", - написала Зеленская.

Детали

Как отмечается, жена Президента присоединилась к церемонии с помощью видеосвязи из Киева вместе с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.

"Все эти тяжелые дни книги и культура дают нам не только моральную, но и действенную поддержку. Мы защищаем нашу культуру, а она поддерживает нас. Когда-то Одесскую библиотеку уже пришлось отстраивать после разрушения – во Вторую мировую ее разбомбили нацисты. Теперь она помогает нам выстоять уже в борьбе с другим нападающим", - добавила Елена Зеленская.

Дополнение

Одесская научная библиотека имени Михаила Грушевского – одна из крупнейших и старейших библиотек Одессы и юга Украины в целом. Точкой отсчета ее истории является 1875 год, когда при Одесском обществе взаимной помощи приказчиков-евреев была создана библиотека. Фонд библиотеки насчитывает более 1,5 млн экземпляров, из них 50 тыс. – издания на иностранных языках, 30 тыс. – редкие и ценные издания VIII-XIX вв.

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