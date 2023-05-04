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Встретили теплыми объятиями: Елена Зеленская прибыла на коронацию Чарльза III

Киев • УНН

 • 2170085 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Начался визит первой леди Украины в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Елена Зеленская посетила Даунинг-стрит, 10, по приглашению жены Премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшаты Мурти, которая встретила ее теплыми объятиями, пишет УНН со ссылкой на BBC и команду первой леди Украины.

Детали

Во время встречи Елена Зеленская поблагодарила Британию за поддержку Украины, в частности за организацию Евровидения совместно с украинскими партнерами.

"Невозможность проведения страной-победителем этого конкурса должна стать еще одним напоминанием миру о захватнической войне России против Украины", - сказала первая леди.

Госпожа Зеленская не оставила без внимания еще одно важное событие - Конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в этом году в июне в Лондоне.

Ко встрече также присоединился премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Уверена, что Конференция в значительной степени ускорит практическую реализацию мероприятий по восстановлению Украины. Ожидаем конкретных результатов и решений. На фоне значимости оказания военной помощи не менее важным является вопрос помощи гражданскому населению. Восстановление больниц, школ. Лечение раненых. Предоставление психологической поддержки", - отметила Елена Зеленская.

Госпожа Зеленская пригласила Акшати Мурти на третий Саммит первых леди и джентльменов, который пройдет 6 сентября в Киеве и будет посвящен теме ментального здоровья.

Супруга Президента Украины отметила, что это событие усиливает роль первых леди и мягкой силы в мире для улучшения жизни разных стран и народов.

"Мы обучаем ваших военных, но на самом деле это вы учите нас. Мы учимся у Украины и украинцев, как быть такими сильными и устойчивыми", - сказала жена Сунака.

Дополнительно

Первая леди Украины и Акшата Мурти после встречи посетили Британскую библиотеку, которая относится к крупнейшим библиотекам мира с 1,5 млн посещениями в год.

Британская библиотека с начала полномасштабного вторжения россии в Украину организует многочисленные мероприятия, посвященные украинской культуре и литературе, в частности всемирные чтения украинской литературы.

Заведение принадлежит к коалиции культурных и неправительственных организаций под руководством ALIPH для создания центров оцифровки в Украине с целью помощи библиотекам и архивам оцифровать свои коллекции.

Ранее Британская библиотека была местом, где состоялась презентация инициированного первой леди Украины проекта "Книги без границ". Для него было напечатано 16 тыс. книг на украинском языке для детей, прибывающих в Великобританию.

Госпожа Зеленская также ознакомилась с украинской коллекцией Британской библиотеки и совместно с генеральным директором заведения, сэром Роли Китингом, представила там "Украинскую книжную полку". Этот проект первой леди по распространению украинской литературы в библиотеках мира насчитывает уже 170 полочек в 37 странах (около 44 тыс. книг).

По случаю открытия полки Елена Зеленская и жена Премьер-министра Великобритании пообщались с украинскими детьми и прочитали отрывки из произведений современного украинского писателя Владимира Никитенко на украинском и английском языках.

"В таких местах, как это, наглядно видишь, как книги олицетворяют целые народы, а библиотеки способны буквально объединить страны", - сказала госпожа Зеленская.

Напомним

Госпожа Зеленская является одной из иностранных чиновников, которых правительство Великобритании пригласило на празднование коронации короля Чарльза III в эти выходные.

Также ранее король Чарльз III и королева-консорт Камила совместно с Еленой Зеленской и Александром Ткаченко приняли участие в провозглашении побратимства между библиотеками Украины и Великобритании.

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