Збройні сили Тайваню приведені в стан підвищеної бойової готовності - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Тайвань привів армію в стан "підвищеної бойової готовності". Про це пише портал Sleek Gist, передає УНН.
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Міністерство національної оборони Тайваню відмінило відпустки деяких офіцерів і солдатів, а також мобілізувало сили протиповітряної оборони країни для "підготовки до війни" у зв'язку з наростанням тривожності через можливий візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі на острів, пише портал.
Раніше тайванські ЗМІ писали, що Ненсі Пелосі, ймовірно, прилетить на Тайвань увечері 2 серпня. Пелосі має приземлитися в аеропорту Суншань у Тайбеї близько 22.30 за місцевим часом.
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