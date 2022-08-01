Збройні сили Тайваню приведені в стан підвищеної бойової готовності - ЗМІ

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Міністерство національної оборони Тайваню відмінило відпустки деяких офіцерів і солдатів, а також мобілізувало сили протиповітряної оборони країни для "підготовки до війни" у зв'язку з наростанням тривожності через можливий візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі на острів, пише портал.

Раніше тайванські ЗМІ писали, що Ненсі Пелосі, ймовірно, прилетить на Тайвань увечері 2 серпня. Пелосі має приземлитися в аеропорту Суншань у Тайбеї близько 22.30 за місцевим часом.

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