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14 марта, 19:57 • 102269 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136852 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние повышенной боевой готовности - СМИ

Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние повышенной боевой готовности - СМИ

Киев • УНН

 • 142487 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Тайвань привел армию в состояние "повышенной боевой готовности". Об этом пишет портал Sleek Gist, передает УНН.

Детали

Министерство национальной обороны Тайваня отменило отпуска некоторых офицеров и солдат, а также мобилизовало силы противовоздушной обороны страны для "подготовки к войне" в связи с нарастанием тревожности из-за возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, пишет портал.

Ранее тайваньские СМИ писали, что Нэнси Пелоси, вероятно, прилетит на Тайвань вечером 2 августа. Пелоси должна приземлиться в аэропорту Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тайвань может попытаться сделать визит Пелоси "малозаметным" - SCMP

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