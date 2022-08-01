Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние повышенной боевой готовности - СМИ

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Министерство национальной обороны Тайваня отменило отпуска некоторых офицеров и солдат, а также мобилизовало силы противовоздушной обороны страны для "подготовки к войне" в связи с нарастанием тревожности из-за возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, пишет портал.

Ранее тайваньские СМИ писали, что Нэнси Пелоси, вероятно, прилетит на Тайвань вечером 2 августа. Пелоси должна приземлиться в аэропорту Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени.

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