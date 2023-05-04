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Збиття безпілотника у Києві: у Солом'янському районі горить чотириповерхівка, до медиків ніхто не звертався

Київ • УНН

 • 1824753 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві після збиття безпілотника у Солом'янському районі горить чотириповерхівка, до медиків ніхто не звертався. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"У Соломʼянського районі рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння - 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався", - написав Кличко.

Наразі відомо, що пожежу локалізували.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА зруйновані конструкції будівлі на площі 150 м кв. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - резюмував міський голова.

Раніше

У Солом'янському районі столиці пролунали вибухи і спалахнула пожежа. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, ймовірна причина пожежа - потрапляння уламків БПЛА.

Нагадаємо

Над Києвом сили Протиповітряної оборони збили безпілотник. Про це повідомили у Київській МВА і додали, що інформація про руйнування відсутня.

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