Збиття безпілотника у Києві: у Солом'янському районі горить чотириповерхівка, до медиків ніхто не звертався
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві після збиття безпілотника у Солом'янському районі горить чотириповерхівка, до медиків ніхто не звертався. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"У Соломʼянського районі рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння - 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався", - написав Кличко.
Наразі відомо, що пожежу локалізували.
"Внаслідок падіння уламків БПЛА зруйновані конструкції будівлі на площі 150 м кв. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - резюмував міський голова.
Раніше
У Солом'янському районі столиці пролунали вибухи і спалахнула пожежа. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, ймовірна причина пожежа - потрапляння уламків БПЛА.
Нагадаємо
Над Києвом сили Протиповітряної оборони збили безпілотник. Про це повідомили у Київській МВА і додали, що інформація про руйнування відсутня.