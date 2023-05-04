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Сбитие беспилотника в Киеве: в Соломенском районе горит четырехэтажка, к медикам никто не обращался

Киев • УНН

 • 1824750 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве после сбития беспилотника в Соломенском районе горит четырехэтажка, к медикам никто не обращался. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

"В Соломенском районе спасатели локализуют пожар в 4 этажном здании. Площадь возгорания - 50 м кв. За помощью к медикам никто пока не обращался", - написал Кличко.

Известно, что пожар локализовали.

"В результате падения обломков БПЛА разрушены конструкции здания на площади 150 м кв. Информация о пострадавших уточняется", - резюмировал городской голова.

Ранее

В Соломенском районе столицы прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, вероятная причина пожара - попадание обломков БПЛА.

Напомним

Над Киевом силы Противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщили в Киевской МВА и добавили, что информация о разрушениях отсутствует.

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