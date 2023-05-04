Сбитие беспилотника в Киеве: в Соломенском районе горит четырехэтажка, к медикам никто не обращался
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве после сбития беспилотника в Соломенском районе горит четырехэтажка, к медикам никто не обращался. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"В Соломенском районе спасатели локализуют пожар в 4 этажном здании. Площадь возгорания - 50 м кв. За помощью к медикам никто пока не обращался", - написал Кличко.
Известно, что пожар локализовали.
"В результате падения обломков БПЛА разрушены конструкции здания на площади 150 м кв. Информация о пострадавших уточняется", - резюмировал городской голова.
Ранее
В Соломенском районе столицы прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, вероятная причина пожара - попадание обломков БПЛА.
Напомним
Над Киевом силы Противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщили в Киевской МВА и добавили, что информация о разрушениях отсутствует.