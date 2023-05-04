Ймовірно, потрапили уламки БПЛА: у Солом'янському районі столиці спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Солом'янському районі столиці пролунали вибухи і спалахнула пожежа. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, ймовірна причина пожежа - потрапляння уламків БПЛА, передає УНН.
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"Вибухи і пожежа в Солом’янському районі столиці. Ймовірне потрапляння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце. Деталі згодом", - написав Кличко.
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Над Києвом сили Протиповітряної оборони збили безпілотник. Про це повідомили у Київській МВА і додали, що інформація про руйнування відсутня.