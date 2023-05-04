Вероятно, попали обломки БПЛА: в Соломенском районе столицы вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Соломенском районе столицы прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, вероятная причина пожара - попадание обломков БПЛА, передает УНН.
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"Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятное попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Детали позже", - написал Кличко.
Напомним
Над Киевом силы Противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщили в Киевской МВА и добавили, что информация о разрушениях отсутствует.