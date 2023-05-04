Вероятно, попали обломки БПЛА: в Соломенском районе столицы вспыхнул пожар

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"Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятное попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Детали позже", - написал Кличко.

Напомним

Над Киевом силы Противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщили в Киевской МВА и добавили, что информация о разрушениях отсутствует.