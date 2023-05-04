Сили ППО збили на Києвом безпілотник: інформація про руйнування відсутня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Над Києвом сили Протиповітряної оборони збили безпілотник. Про це повідомили у Київській МВА і додали, що інформація про руйнування відсутня, передає УНН.
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"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Додамо
Раніше Telegram-канал "Карта повітряних тривог", у столиці помітили БПЛА. Проте дана інформація наразі не підтверджена.
Наразі у Києві та Київській області оголошена повітряна тривога.
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