Силы ПВО сбили на Киевом беспилотник: информация о разрушениях отсутствует
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Над Киевом силы Противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщили в Киевской МВА и добавили, что информация о разрушениях отсутствует, передает УНН.
Цитата
"Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит. Информация о пострадавших или разрушений жилого фонда или инфраструктуры отсутствует. Информация уточняется", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Добавим
Ранее Telegram-канал "Карта воздушных тревог", в столице заметили БПЛА. Однако данная информация пока не подтверждена.
Сейчас в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве работает ПВО - военная администрация