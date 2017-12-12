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Збитки від захоплення підприємств Криму сягають понад 1 трлн грн - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим отримала відомості про захоплення окупаційною владою у Криму понад 4 тис. підприємств, сума збитків оцінюється у більше 1 трлн грн. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“У ході розслідування кримська прокуратура отримала відомості про захоплення на півострові більше ніж 4 тис. українських підприємств. Загальна оцінка збитків завдані такими діями державі Україна, гільдія оцінювачів України визначає у попередній сумі більше 1 трлн грн”, — наголосив Ю.Луценко.

За його словами, на цей момент прокуратура вчинили всі дії для того, щоб оголосити в межах українського законодавства це майно арештованим, а, відповідно, будь-яка зміна його юридичного статусу буде переслідуватися згідно з українськими, а пізніше, ймовірно, і міжнародними законами.

Він також зазначив, що накладено арешт на майно за заявами потерпілих у розмірі 1,6 млрд грн, робота у цьому напрямку продовжується.

Як повідомляв УНН, у Гаазі опублікували результати розслідування щодо Криму.

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