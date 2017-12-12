Збитки від захоплення підприємств Криму сягають понад 1 трлн грн - Луценко

“У ході розслідування кримська прокуратура отримала відомості про захоплення на півострові більше ніж 4 тис. українських підприємств. Загальна оцінка збитків завдані такими діями державі Україна, гільдія оцінювачів України визначає у попередній сумі більше 1 трлн грн”, — наголосив Ю.Луценко.

За його словами, на цей момент прокуратура вчинили всі дії для того, щоб оголосити в межах українського законодавства це майно арештованим, а, відповідно, будь-яка зміна його юридичного статусу буде переслідуватися згідно з українськими, а пізніше, ймовірно, і міжнародними законами.

Він також зазначив, що накладено арешт на майно за заявами потерпілих у розмірі 1,6 млрд грн, робота у цьому напрямку продовжується.

Як повідомляв УНН, у Гаазі опублікували результати розслідування щодо Криму.