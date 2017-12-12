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Убытки от захвата предприятий Крыма оцениваются в более 1 трлн грн - Луценко

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым получила сведения о захвате оккупационными властями в Крыму более 4 тыс. предприятий, сумма ущерба оценивается в более 1 трлн грн. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"В ходе расследования крымская прокуратура получила сведения о захвате на полуострове более 4 тыс. украинских предприятий. Общая оценка ущерба, причиненного такими действиями государству Украина, гильдия оценщиков Украины определяет в предварительной сумме более 1 трлн грн", - отметил Ю.Луценко.

По его словам, на данный момент прокуратура сделала все действия для того, чтобы объявить в рамках украинского законодательства это имущество арестованным, а, соответственно, любое изменение его юридического статуса будет преследоваться согласно украинским, а позже, вероятно, и международными законами.

Он также отметил, что наложен арест на имущество по заявлениям пострадавших в размере 1,6 млрд грн, работа в этом направлении продолжается.

Как сообщал УНН, в Гааге опубликовали результаты расследования по Крыму.

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