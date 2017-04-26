Збитки "Укрзалізниці" за 2016 рік становили більше 7 млрд грн - В.Омелян (доповнено)

“Ще одна неприємна звістка вчора була від міжнародної аудиторської компанії Ernst&Young, яка оголосила про збитки УЗ у більше ніж 7 млрд грн за 2016 рік”, — сказав В.Омелян.

Він зазначив, що Мінінфраструктури сподівається, що у 2017 році завершиться процедура переведення УЗ на корпоративне управління, а також будуть запущені міжнародні проекти. Зокрема, мова йде про підтримку німецького уряду на закупівлю нових електропотягів для УЗ.

Як повідомляв УНН, наглядову раду “Укрзалізниці” оновлять до кінця цього літа.