Убытки "Укрзализныци" за 2016 год составили более 7 млрд грн - В.Омелян (дополнено)

"Еще одна неприятная весть вчера была от международной аудиторской компании Ernst&Young, которая объявила об убытках УЗ в более чем 7 млрд грн за 2016 год", - сказал В.Омелян.

Он отметил, что Мининфраструктуры надеется, что в 2017 году завершится процедура перевода УЗ на корпоративное управление, а также будут запущены международные проекты. В частности, речь идет о поддержке немецкого правительства на закупку новых электропоездов для УЗ.

Как сообщал УНН, наблюдательный совет "Укрзализныци" обновят к концу этого лета.