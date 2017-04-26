Убытки "Укрзализныци" за 2016 год составили более 7 млрд грн - В.Омелян (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По данным международной аудиторской компании Ernst&Young, убытки "Укрзализныци" в 2016 году составили более 7 млрд грн. Об этом во время заседания КМУ заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Еще одна неприятная весть вчера была от международной аудиторской компании Ernst&Young, которая объявила об убытках УЗ в более чем 7 млрд грн за 2016 год", - сказал В.Омелян.
Он отметил, что Мининфраструктуры надеется, что в 2017 году завершится процедура перевода УЗ на корпоративное управление, а также будут запущены международные проекты. В частности, речь идет о поддержке немецкого правительства на закупку новых электропоездов для УЗ.
Как сообщал УНН, наблюдательный совет "Укрзализныци" обновят к концу этого лета.