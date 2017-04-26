Убытки "Укрзализныци" за 2016 год составили более 7 млрд грн - В.Омелян (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39483 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102086 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155973 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116266 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116359 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112465 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104208 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107053 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103553 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153447 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Убытки "Укрзализныци" за 2016 год составили более 7 млрд грн - В.Омелян (дополнено)

Убытки "Укрзализныци" за 2016 год составили более 7 млрд грн - В.Омелян (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 25606 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. По данным международной аудиторской компании Ernst&Young, убытки "Укрзализныци" в 2016 году составили более 7 млрд грн. Об этом во время заседания КМУ заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Еще одна неприятная весть вчера была от международной аудиторской компании Ernst&Young, которая объявила об убытках УЗ в более чем 7 млрд грн за 2016 год", - сказал В.Омелян.

Он отметил, что Мининфраструктуры надеется, что в 2017 году завершится процедура перевода УЗ на корпоративное управление, а также будут запущены международные проекты. В частности, речь идет о поддержке немецкого правительства на закупку новых электропоездов для УЗ.

Как сообщал УНН, наблюдательный совет "Укрзализныци" обновят к концу этого лета.

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