Збитки Приватбанку становлять 200 млрд грн – член наглядової ради
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Збитки ПриватБанку з 2006 року сягають 200 мільярдів гривень, що перевищує суму, на яку банк було капіталізовано під час націоналізації. Про це заявив член Наглядової ради ПриватБанка Роман Сульжик в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ця сума сягає 200 млрд гривень Це збитки, які зазнав ПриватБанк з 2006 року до націоналізації. Куди ділись ці 155 млрд грн, а насправді набагато більше – це отакі договори (про видачу фіктивних кредитів – ред.)", - сказав Сульжик.
Він також розповів, що ПриватБанк до націоналізації оформлював видачу кредитів за фіктивними договорами, які не були ніким підписані.
Як повідомляв УНН, голова РНБО Олександр Данилюк виключив можливість повторної передачі банківської установи в приватні руки.