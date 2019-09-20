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У РНБО прокоментували можливість повернення ПриватБанку у приватні руки

У РНБО прокоментували можливість повернення ПриватБанку у приватні руки

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. ПриватБанк не може бути повернутий у приватні руки. Про це сказав голова Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.

“Чи можливо повернути банк попереднім власникам? Я не бачу такого механізму. Після того, як держава вклала 155 млрд гривень, ці кошти мають якимось чином бути компенсовані. Зараз вони знаходяться в капіталі банку”, - сказав Данилюк.

Він наголосив, що стабільна робота ПриватБанку впливає як на інвестиційний рейтинг України, так і на довіру до роботи нового уряду.

"Якщо ці гроші будуть виведені з капіталу, то держава знову його ліквідує. Це буде якась Санта-Барбара", — додав він.

Як повідомляв УНН, Україна капіталізувала ПриватБанк на 155 млрд гривень.

Українські Національні Новини

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