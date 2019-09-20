У РНБО прокоментували можливість повернення ПриватБанку у приватні руки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. ПриватБанк не може бути повернутий у приватні руки. Про це сказав голова Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
“Чи можливо повернути банк попереднім власникам? Я не бачу такого механізму. Після того, як держава вклала 155 млрд гривень, ці кошти мають якимось чином бути компенсовані. Зараз вони знаходяться в капіталі банку”, - сказав Данилюк.
Він наголосив, що стабільна робота ПриватБанку впливає як на інвестиційний рейтинг України, так і на довіру до роботи нового уряду.
"Якщо ці гроші будуть виведені з капіталу, то держава знову його ліквідує. Це буде якась Санта-Барбара", — додав він.
Як повідомляв УНН, Україна капіталізувала ПриватБанк на 155 млрд гривень.