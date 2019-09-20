Націоналізація ПриватБанку вартувала Україні 155 млрд грн - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україна витратила на націоналізацію ПриватБанку 155 мільярдів гривень. Про це сказав голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
“ПриватБанк є в державній власності. У нього держава Україна влила 155 млрд гривень. Це з кишені кожного громадянина. Це є вартість націоналізації. Питання дуже просте: якщо кошти платників податків були витрачені на порятунок цього банку, то ті, хто довели цей банк до такого стану мають за це платити, або, якщо націоналізація була необґрунтованою — ті, хто націоналізував”, — сказав Данилюк.
Він додав, що все робилося в рамках українського законодавства.
Раніше Данилюк заявив, що вважав націоналізацію ПриватБанку дуже важливим процесом.