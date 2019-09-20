Национализация ПриватБанка стоила Украине 155 млрд грн - Данилюк

"ПриватБанк в государственной собственности. В него государство Украина влило 155 млрд гривен. Это из кармана каждого гражданина. Это стоимость национализации. Вопрос очень простой: если средства налогоплательщиков были потрачены на спасение этого банка, то те, кто довели этот банк до такого состояния должны за это платить, или, если национализация была необоснованной - те, кто национализировал", - сказал Данилюк.

Он добавил, что все делалось в рамках украинского законодательства.

Ранее Данилюк заявил, что считал национализацию ПриватБанка очень важным процессом.