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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56464 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110997 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102847 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109941 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119512 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148209 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148615 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Национализация ПриватБанка стоила Украине 155 млрд грн - Данилюк

Национализация ПриватБанка стоила Украине 155 млрд грн - Данилюк

Киев  •  УНН

 • 12619 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина потратила на национализацию ПриватБанка 155 млрд грн. Об этом сказал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"ПриватБанк в государственной собственности. В него государство Украина влило 155 млрд гривен. Это из кармана каждого гражданина. Это стоимость национализации. Вопрос очень простой: если средства налогоплательщиков были потрачены на спасение этого банка, то те, кто довели этот банк до такого состояния должны за это платить, или, если национализация была необоснованной - те, кто национализировал", - сказал Данилюк.

Он добавил, что все делалось в рамках украинского законодательства.

Ранее Данилюк заявил, что считал национализацию ПриватБанка очень важным процессом.

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