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Збитки Івано-Франківської області від травневої негоди сягнули 424 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Внаслідок інтенсивних опадів протягом травня Івано-Франківська область зазнала збитків на загальну суму 424 млн грн. Про це повідомила перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Марія Савка у відповіді на запит кореспондента УНН.

Збитки Івано-Франківської області від травневої негоди сягнули 424 млн грн

За її словами, згідно з інформацією органів виконавчої влади та місцевого самоврядування потреба у коштах на відновлення постраждалих об'єктів становить понад 424,4 млн грн. На ліквідацію наслідків стихії залучені кошти резервного фонду обласного та місцевих бюджетів. За ці кошти вже розпочаті найнеобхідніші відновлювальні роботи щодо укріплення дамб, берегоукріплення, об'єктів соціальної та культурної сфери.

Облдержадміністрація звернулася до Кабміну з проханням щодо надання області фінансової допомоги на суму 100 млн грн за рахунок коштів резервного фонду Держбюджету. Крім того, до уряду буде подана інформація про необхідність відновлення пошкоджених стихією водозахисних дамб та берегоукріплень на суму 61,6 млн грн.

Жителям області, які постраждали від наслідків стихії і звернулися по допомогу, із місцевого бюджету уже виділена фінансова допомога на загальну суму 325 тис. грн, при чому ця робота триває.

Як повідомляв УНН, внаслідок негоди загалом по Україні кількість підтоплених житлових будинків перевищує 2,6 тис., пошкоджено 97 автомобільних та пішохідних мостів, загинули дві особи.

Нагадаємо, за даними гідрометеорологічних служб ДСНС в травні-червні на території України випало до двох місячних норм опадів. У західних, північних областях, Вінницькій, Полтавській та Луганській областях місцями випало до 2,8 місячних норм опадів. В окремих районах Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей випала найбільша місячна кількість опадів за весь період спостережень.

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