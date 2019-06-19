Убытки Ивано-Франковской области от майской непогоды достигли 424 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Вследствие интенсивных осадков в течение мая Ивано-Франковская область понесла убытки на общую сумму 424 млн грн. Об этом сообщила первый заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Мария Савка в ответе на запрос корреспондента УНН.
По ее словам, согласно информации органов исполнительной власти и местного самоуправления потребность в средствах на восстановление пострадавших объектов составляет более 424,4 млн грн. На ликвидацию последствий стихии привлечены средства резервного фонда областного и местных бюджетов. За эти средства уже начаты необходимые восстановительные работы по укреплению дамб, берегоукрепление, объектов социальной и культурной сферы.
Облгосадминистрация обратилась в Кабмин с просьбой о предоставлении области финансовой помощи на сумму 100 млн грн за счет средств резервного фонда госбюджета. Кроме того, в правительство будет представлена информация о необходимости восстановления поврежденных стихией водозащитных дамб и береговых на сумму 61,6 млн грн.
Жителям области, которые пострадали от последствий стихии и обратились за помощью, из местного бюджета уже выделена финансовая помощь на общую сумму 325 тыс. грн, при чем эта работа продолжается.
Как сообщал УНН, в результате непогоды в целом по Украине количество подтопленных жилых домов превышает 2,6 тыс., повреждено 97 автомобильных и пешеходных мостов, погибли два человека.
Напомним, по данным гидрометеорологических служб ГСЧС в мае-июне на территории Украины выпало до двух месячных норм осадков. В западных, северных областях, Винницкой, Полтавской и Луганской областях местами выпало до 2,8 месячных норм осадков. В отдельных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей выпала самое большое месячное количество осадков за весь период наблюдений.