Збірна України здобула другу перемогу в кваліфікації ЧЄ з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Збірна України з футзалу у другому турі групи під номером 3 Основного кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи 2018 року зустрілася у "Палаці Спорту" із Чорногорією, передає кореспондент УНН.
У даному матчі було більше гольових моментів у порівнянні із вчорашнім поєдинком Україна – Бельгія (1:0). Як наслідок перший тайм завершився результативно – 2:2.
За українців відзначилися Богдан Новак та Олександр Педяш. На рахунку чорногорця Бойана Байовича дубль. Окрім того одного разу ворота "синьо-жовтих" врятувала поперечина.
Впродовж восьми хвилин другого тайму гості з Чорногорії втримували нічийний результат, але зусиллями Петра Шотурми і Сергія Журби "синьо-жовті" святкували перемогу – 4:2.
Зазначимо, що в іншій баталії нашої групи Хорватія розгромила "Бельгію" 6:1.
Таким чином українці та хорвати мають по 6 очок і посідають лідируючі позиції у квартеті, у Бельгії та Чорногорії жодного набраного пункту.
Зауважимо, що доля прямої путівки на ЧЄ-2018 визначиться у зустрічі Україна – Хорватія, що відбудеться 11 квітня.
Зазначимо, що переможці груп потраплять у фінальну стадію безпосередньо, а сім володарів других місць і краща команда з третіх місць продовжать боротьбу в раунді плей-офф.
Нагадаємо, збірна України перемогла Бельгію у домашньому відборі на ЧЄ-2018 з футзалу.