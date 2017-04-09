Сборная Украины одержала вторую победу в квалификации ЧЕ по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сборная Украины по футзалу во втором туре группы под номером 3 Основного квалификационного турнира к чемпионату Европы 2018 встретилась в "Дворце Спорта" с Черногорией, передает корреспондент УНН.
В данном матче было больше голевых моментов по сравнению со вчерашним поединком Украина - Бельгия (1:0). В результате первый тайм завершился результативно - 2: 2.
По украинский отличились Богдан Новак и Александр Педяш. На счету черногорца бойан Байовича дубль. Кроме того однажды ворота "сине-желтых" спасла перекладина.
В течение восьми минут второго тайма гости из Черногории удерживали ничейный результат, но усилиями Петра Шотурмы и Сергея Журбы "сине-желтые" праздновали победу - 4:2.
Отметим, что в другой баталии нашей группы Хорватия разгромила "Бельгию" 6:1.
Таким образом украинцы и хорваты имеют по 6 очков и занимают лидирующие позиции в квартете, в Бельгии и Черногории ни набранного пункта.
Заметим, что судьба прямой путевки на ЧЕ-2018 определится во встрече Украина - Хорватия, который состоится 11 апреля.
Отметим, что победители групп попадут в финальную стадию напрямую, а семь обладателей вторых мест и лучшая команда из третьих мест продолжат борьбу в раунде плей-офф.
Напомним, сборная Украины победила Бельгию в домашнем отборе на ЧЕ-2018 по футзалу .