Збірна України завоювала олімпійську путівку і медаль Кубку світу з фехтування у Казані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українські шпажисти Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлін та Анатолій Герей на другому місці завершили командні змагання на Кубку світу у Казані, повідомляє УНН з посиланням на НФФУ.
Деталі
На чвертьфінальній стадії українці розібралися із командою Японії — 29:25. У матчі за право вийти у фінал “жовто-блакитні” подужали команду Китаю — 39:36.
Проте попри сім уколів переваги перед останнім боєм виявилося замало, аби Анатолій Герей втримався під натиском грізного італійця Марко Фікери у фінальному протистоянні. Поразка 43:44 призвела до завоювання українцями комплекту срібних нагород.
Доповнення
Олімпійську ліцензію українська команда забезпечила собі ще у чвертьфіналі, коли перемогла Японію.
Що передувало цьому
Рейзлін завоював срібну нагороду на даному етапі Кубку світу у Казані.