Збірна України завоювала олімпійську путівку і медаль Кубку світу з фехтування у Казані

Деталі

На чвертьфінальній стадії українці розібралися із командою Японії — 29:25. У матчі за право вийти у фінал “жовто-блакитні” подужали команду Китаю — 39:36.

Проте попри сім уколів переваги перед останнім боєм виявилося замало, аби Анатолій Герей втримався під натиском грізного італійця Марко Фікери у фінальному протистоянні. Поразка 43:44 призвела до завоювання українцями комплекту срібних нагород.

Доповнення

Олімпійську ліцензію українська команда забезпечила собі ще у чвертьфіналі, коли перемогла Японію.

Що передувало цьому

Рейзлін завоював срібну нагороду на даному етапі Кубку світу у Казані.