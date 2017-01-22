Збірна України з біатлону зайняла четверте місце у жіночій естафеті на етапі Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Четверте місце зайняла жіноча збірна України з біатлону під час естафети у Антхольці, повідомляє сайт федерації біатлону України.
У цій гонці дебютувати змогла Юлія Журавок, для якої змагання стали першим естафетним досвідом. На стрільбищі спортсменка виступила стабільно, використавши у стійці лише один запасний патрон, втім хід по трасі Юлію підвів, як результат 21-е місце збірної після передачі естафети.
На 6-те місце наше зібрну підняла тепер її лідер Юлія Джима, яка зуміла відквитати 15 позицій, передавши естафету шостою.
Ефектно повернулась у естафети Валентина Семеренко. Отсанньою на трасу вийшла Анастасія Меркушина.
Як результат, четверте місце наших дівчат. Перемогу здобули німкені, срібло – у француженок, на третьому місці – італійки.
Як повідомляв УНН, чоловіча збірна України посіла четверте місце в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону.