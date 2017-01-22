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Збірна України з біатлону зайняла четверте місце у жіночій естафеті на етапі Кубка світу

Збірна України з біатлону зайняла четверте місце у жіночій естафеті на етапі Кубка світу

Київ • УНН

 • 10760 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Четверте місце зайняла жіноча збірна України з біатлону під час естафети у Антхольці, повідомляє сайт федерації біатлону України.

У цій гонці дебютувати змогла Юлія Журавок, для якої змагання стали першим естафетним досвідом. На стрільбищі спортсменка виступила стабільно, використавши у стійці лише один запасний патрон, втім хід по трасі Юлію підвів, як результат 21-е місце збірної після передачі естафети.

На 6-те місце наше зібрну підняла тепер її лідер Юлія Джима, яка зуміла відквитати 15 позицій, передавши естафету шостою.

Ефектно повернулась у естафети Валентина Семеренко. Отсанньою на трасу вийшла Анастасія Меркушина.

Як результат, четверте місце наших дівчат. Перемогу здобули німкені, срібло – у француженок, на третьому місці – італійки.

Як повідомляв УНН, чоловіча збірна України посіла четверте місце в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону.

Українські Національні Новини

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