Сборная Украины по биатлону заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Четвертое место заняла женская сборная Украины по биатлону во время эстафеты в Антхольце, сообщает сайт федерации биатлона Украины.
В этой гонке дебютировать смогла Юлия Журавок, для которой соревнования стали первым эстафетным опытом. На стрельбище спортсменка выступила стабильно, использовав в стойке только один запасной патрон, впрочем ход по трассе Юлию подвел, как результат 21-е место сборной после передачи эстафеты.
На 6-е место нашу сборную подняла теперь ее лидер Юлия Джима, которая сумела отквитать 15 позиций, передав эстафету шестой.
Эффектно вернулась с эстафеты Валентина Семеренко. Последней на трассу вышла Анастасия Меркушина.
Как результат, четвертое место наших девушек. Победу одержали немки, серебро - у француженок, на третьем месте - итальянки.
Как сообщал УНН, мужская сборная Украины заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону.