Збірна України візьме участь у біатлонному турнірі в Норвегії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нинішній біатлонний сезон відкриється на 10 днів раніше, турніром, що прийматиме Норвегія, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Вже найближчими вихідними пройде традиційний турнір у норвезькому Шушені.
12 листопада:
12:15 - жінки, спринт;
14:30 - чоловіки, спринт;
13 листопада:
12:45 - жінки, мас-старт;
13:45 - чоловіки, мас-старт Б;
15:15 - чоловіки, мас-старт А.
Варто відзначити, що з основних спортсменів у заявках - повні склади норвежців і французів, жіночий склад України, німці та поляки.
Додамо, що перший етап Кубка світу відбудеться в Остерсунді (Швеція) починаючи з 27-го листопада.
Як повідомляв УНН, низку дисциплінарних змін запровадили у правилах біатлону.