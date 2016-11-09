Сборная Украины примет участие в биатлонном турнире в Норвегии

Уже в ближайшие выходные пройдет традиционный турнир в норвежском Шушене.

12 ноября:

12:15 - женщины, спринт;

14:30 - мужчины, спринт;

13 ноября:

12:45 - женщины, масс-старт;

13:45 - мужчины, масс-старт Б;

15:15 - мужчины, масс-старт А.

Стоит отметить, что из основных спортсменов в заявках - полные составы норвежцев и французов, женский состав Украины, немцы и поляки.

Добавим, что первый этап Кубка мира состоится в Остерсунде (Швеция) начиная с 27-го ноября.

Как сообщал УНН, ряд дисциплинарных изменений ввели в правилах биатлона.