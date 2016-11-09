Сборная Украины примет участие в биатлонном турнире в Норвегии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нынешний биатлонный сезон откроется на 10 дней раньше, турниром, который будет принимать Норвегия, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Уже в ближайшие выходные пройдет традиционный турнир в норвежском Шушене.
12 ноября:
12:15 - женщины, спринт;
14:30 - мужчины, спринт;
13 ноября:
12:45 - женщины, масс-старт;
13:45 - мужчины, масс-старт Б;
15:15 - мужчины, масс-старт А.
Стоит отметить, что из основных спортсменов в заявках - полные составы норвежцев и французов, женский состав Украины, немцы и поляки.
Добавим, что первый этап Кубка мира состоится в Остерсунде (Швеция) начиная с 27-го ноября.
Как сообщал УНН, ряд дисциплинарных изменений ввели в правилах биатлона.