Збірна України U-14 стала кращою тенісною командою Європи

"Жовто-блакитна" команда виграла зимовий та літній Кубки Європи, здобувши протягом напруженого сезону 27 матчевих перемог і зазнавши лише шість поразок.

Під керівництвом капітана Оксани Костенко-Шарової виступали: Даша Лопатецька, Любов Костенко (брали участь в обох Кубках), Катерина Рублевська (зимовий Кубок) та Анастасія Соболєва (літній Кубок).

Варто відзначити, що вперше нагороду "Краща команда року" отримали одразу дві збірні. Крім українок приз дістався також іспанським хлопцям у тій самій віковій категорії до 14 років, які повністю повторили досягнення українських дівчат – виграли два Кубка, перемогли в 27 матчах, зазнали 6 поразок.

Як повідомляв УНН, Марта Костюк стала другою ракеткою світу у юніорському рейтингу ITF.