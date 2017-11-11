Сборная Украины U-14 стала лучшей теннисной командой Европы

"Желто-голубая" команда выиграла зимний и летний Кубки Европы, получив в течение напряженного сезона 27 матчевых побед и потерпев лишь шесть поражений.

Под руководством капитана Оксаны Костенко-Шаровой выступали Даша Лопатецкая, Любовь Костенко (участвовали в обоих Кубках), Екатерина Рублевская (зимний Кубок) и Анастасия Соболева (летний Кубок).

Стоит отметить, что впервые награду "Лучшая команда года" получили сразу две сборные. Кроме украинок приз достался также испанским ребятам в той же возрастной категории до 14 лет, которые полностью повторили достижение украинских девушек - выиграли два Кубка, победили в 27 матчах, потерпели 6 поражений.

Как сообщал УНН, Марта Костюк стала второй ракеткой мира в юниорском рейтинге ITF.