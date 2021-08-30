Збірна України провела перше тренування під орудою Петракова: як це було

Деталі

Перше тренування збірної України під керівництвом тренерського штабу Олександра Петракова відбулося на НТК ім. Баннікова й тривало 45 хвилин.

У ньому взяли участь 12 гравців, присутніх на даний момент у розташуванні збірної. Спочатку футболісти здійснили пробіжку, після чого виконали комплекс відновлювальних вправ. Потім команда розділилася на дві групи, кожна з яких зіграла в теніс-бол.

Зазначено, що майже всі гравці вчора взяли участь у матчах своїх клубів, тому на цьому перший етап відновлювальної роботи завершився.

Примітно, що завтра разом з Євгеном Макаренком, Дмитром Різником та шістьма гравцями "Шахтаря", які приєднаються до команди, збірна вилетить до Нур-Султана.

Контекст

Петраков назвав склад тренерського штабу та капітана збірної України.