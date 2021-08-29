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Петраков назвав склад тренерського штабу та капітана збірної України

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У збірній України з футболу представлено новий тренерський штаб команди на чолі з виконувачем обов’язків головного тренера Олександром Петраковим, передає УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

До тренерського штабу національної збірної разом з Олександром Петраковим увійшли асистенти головного тренера Андрій Анненков, Олександр Шовковський, В’ячеслав Кернозенко, тренер-реабілітолог В’ячеслав Руженцев та тренер із фізподготовки Іван Баштовий (останній не був присутнім на засіданні пресклубу).

Окрім того був визначений капітан збірної. Петраков не став вносити зміни в цьому питанні і залишив капітанську пов'язку Андрієві Пятову.

Цитата:

"Капітаном був Андрій Пятов, віце-капітаном — Андрій Ярмоленко. Я нічого не хочу міняти, вони це заслужили. Залишається так, як і було", - сказав коуч.

Нагадаємо

Футболіст "Динамо" отримав додатковий виклик в збірну України. 

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