Футболіст "Динамо" отримав додатковий виклик в збірну України

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У зв’язку з позитивним ПЛР-тестом на Covid-19 голкіпера "Реалу" Андрія Луніна, що унеможливило його участь у вересневому зборі національної команди України, в.о. головного тренера Олександр Петраков довикликав Дениса Бойка. На рахунку голкіпера київського "Динамо" шість матчів у складі збірної.

Найближчий поєдинок відбірного турніру ЧС-2022 для збірної України, проти команди Казахстану, відбудеться в Нур-Султані на стадіоні "Астана-Арена" 1 вересня. 4 вересня на київському НСК "Олімпійський" Україна прийматиме Францію, а 8 вересня у Пльзені проведе спаринг із Чехією.

Нагадаємо

Замість травмованих воротарів Георгія Бущана та Анатолія Трубіна довикликали Андрія Пятова та Дмитра Різника.