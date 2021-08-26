Футболіст "Динамо" отримав додатковий виклик в збірну України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко отримав виклик до лав збірної України перед продовження відбору на ЧС-2022, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
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У зв’язку з позитивним ПЛР-тестом на Covid-19 голкіпера "Реалу" Андрія Луніна, що унеможливило його участь у вересневому зборі національної команди України, в.о. головного тренера Олександр Петраков довикликав Дениса Бойка. На рахунку голкіпера київського "Динамо" шість матчів у складі збірної.
Найближчий поєдинок відбірного турніру ЧС-2022 для збірної України, проти команди Казахстану, відбудеться в Нур-Султані на стадіоні "Астана-Арена" 1 вересня. 4 вересня на київському НСК "Олімпійський" Україна прийматиме Францію, а 8 вересня у Пльзені проведе спаринг із Чехією.
Нагадаємо
Замість травмованих воротарів Георгія Бущана та Анатолія Трубіна довикликали Андрія Пятова та Дмитра Різника.