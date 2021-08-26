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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 59371 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 138371 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 156858 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125776 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121572 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 159759 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Футболист "Динамо" получил дополнительный вызов в сборную Украины

Футболист "Динамо" получил дополнительный вызов в сборную Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко получил вызов в сборную Украины перед продолжение отбора на ЧМ-2022, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

В связи с положительным ПЦР-тестом на Covid-19 у голкипера "Реала" Андрея Лунина, стало невозможным его участие в сентябрьском сборе национальной команды Украины, и.о. главного тренера Александр Петраков довызвал Дениса Бойко. На счету голкипера киевского "Динамо" шесть матчей в составе сборной.

Ближайший поединок отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной Украины, против команды Казахстана, состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена" 1 сентября. 4 сентября на киевском НСК "Олимпийский" Украина будет принимать Францию, а 8 сентября в Пльзене проведет спарринг с Чехией.

Напомним

Вместо травмированных вратарей Георгия Бущана и Анатолия Трубина довикликалы Андрея Пятова и Дмитрия Резника.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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