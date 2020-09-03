Збірна України отримала суперників по відбору на Чемпіонат світу з футзалу

Україна перед жеребом потрапила до корзини В і отримала збірну Хорватії з кошика А, команду Албанії з кошика С, а також переможця пари Сан-Марино/Данія.

До вашої уваги склад інших груп:



Група 2: Болгарія/Вірменія, Франція, Грузія, Росія;



Група 3: Туреччина/Греція, Азербайджан, Словаччина, Молдова;



Група 4: Англія/Північна Македонія, Румунія, Сербія, Боснія і Герцеговина;



Група 5: Ізраїль/Кіпр, Казахстан, Угорщина, Білорусь;



Група 6: Швейцарія/Німеччина, Іспанія, Латвія, Словенія;



Група 7: Чорногорія/Литва, Італія, Бельгія, Фінляндія;



Група 8: Польща, Португалія (чемпіон), Норвегія, Чехія.



Дододамо, що до фінальної частини вийдуть команди, які посядуть перші місця та шість команд, які стануть другими. Натомість, збірні, що посядуть другі місця та стануть сьомою та восьмою за рейтингом зіграють у плей-офф.